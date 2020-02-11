مستوى قياسي لديون الأسر في أمريكا.. تخطت 14 تريليون دولار

قال بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك اليوم إن الأسر في الولايات المتحدة أضافت 193 مليار دولار إلى ديونها في الربع الأخير من 2019 مدفوعة بقفزة في القروض العقارية، وإن مجمل الديون ارتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 14.15 تريليون دولار.

وأضاف البنك في تقرير فصلي أن القروض العقارية للأسر الأمريكية ارتفعت بمقدار 120 مليار دولار في الربع الرابع لتصل إلى 9.56 تريليون دولار، وفقا لـ"رويترز".

وارتفعت الديون غير العقارية، بما في ذلك قروض السيارات وبطاقات الائتمان وقروض الطلاب، بمقدار 79 مليار دولار.