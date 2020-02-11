الصحة العالمية تطلق اسم "كوفيد 19 "على فيروس كورونا الجديد

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، إن الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة قررت بشكل رسمي تسمية فيروس كورونا المتحور الجديد " كوفيد 19" .
وبموجب المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الأغذية والزراعة، فإن اسم الفيروس الجديد لا يمكن أن يشير إلى مواقع جغرافية أو حيوانات أو أشخاص بشكل محدد.
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، إن "وجود اسم مهم لمنع استخدام أسماء أخرى يمكن أن تكون غير دقيقة أو موصومة".
يشار إلى أن تفشي فيروس كورونا المتحور في الصين قد أودي بحياة اكثر 1016 شخصا وإصابة 42,638 آخرين.
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