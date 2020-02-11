البنك الدولي: اقراض الدول الفقيرة من بنوك التنمية يفاقم أعباءها

انتقد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس اليوم بنوك التنمية الأخرى لمسارعتها إلى اقراض الدول المثقلة بالديون، قائلا إن بعضها يساعد في تفاقم أعباء الديون الصعبة بالفعل.

وأبلغ مالباس منتدى للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن أن البنك الآسيوي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يساهمون في مشاكل الديون، وفقا لـ"رويترز".

وقال "لدينا وضع تنزع فيه مؤسسات مالية دولية أخرى والى حد ما مؤسسات تمويل التنمية ككل، وبالتأكيد الوكالات الرسمية لائتمانات التصدير، إلى الاقراض بسرعة شديدة وزيادة مشكلة الديون للدول".

وأضاف مالباس أن هناك حاجة إلى المزيد من التعاون بين المؤسسات المالية الدولية لتنسيق الاقراض والحفاظ على مستويات مرتفعة للشفافية.

وستبدأ مؤسسة التنمية الدولية، وهى ذراع البنك الدولي لتمويل الدول الأكثر فقرا، تنفيذ مجموعة جديدة من قواعد الاقراض في أول يوليو مع قيامها بإطلاق جولة جديدة من التمويل من المتوقع أن تتيح قروضا ومنحا قيمتها حوالي 85 مليار دولار.

وتهدف هذه القواعد إلى تحديد معايير جديدة للشفافية وتتطلب التنسيق مع المقرضين الآخرين المتعددي الأطراف الذين يعملون في نفس الدولة.