11,326 مليون ريال أرباح مصرف الراجحي قبل الزكاة في العام 2019

أعلن عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس ادارة مصرف الراجحي ان المصرف حقق ارباحا قبل الزكاة في العام الماضي 2019م بلغت 11,326 مليون ريال، مقارنة مع ارباح بلغت 10,136 مليون ريال للعام السابق 2018م، وبزيادة بلغت 11.7%. كما حقق المصرف ارباحا بعد الزكاة في العام الماضي 2019م بلغت 10,159 مليون ريال، مقارنة مع ارباح بلغت 3,768 مليون ريال للعام السابق 2018م، وبزيادة بلغت 169.6%.

وقد ارتفع اجمالي دخل العمليات خلال العام بنسبة 12.5 % نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة والاستثمار و رسوم العمليات البنكية، و تحويل العملات الأجنبية، وكذلك الدخل من العمليات الأخرى.

وأضاف الراجحي أن النتائج المالية لعام 2019م أظهرت ارتفاع اجمالي الموجودات إلى 384,086 مليون ريال بنسبة زيادة بلغت 5.5 %، في حين بلغ إجمالي الاصول التمويلية للمصرف 249,683 مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 7.7 %. كما ارتفعت أرصدة العملاء لتصل الى 312,405 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 6.3 %.

و أوضح أن معدل العائد على الموجودات وحقوق المساهمين بلغ 2.76% و20.49 % على التوالي، وأصبح ربح السهم بعد الزكاة خلال العام 4.06 ريال. كما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة أكثر من 300% وانخفضت نسبة القروض المتعثرة بنسبة 6% خلال العام 2019م.

وقدم رئيس مجلس الادارة الشكر لعملاء المصرف الكرام لثقتهم الدائمة في منتجات وخدمات المصرف، وتفاعلهم الايجابي مع التطورات المصرفية الرقمية حيث حقق المصرف بالتعاون مع العملاء نقلات رقمية وزاد من مشاركة العملاء في وضع وتصميم خدمات المستقبل المصرفية الرقمية ضمن استراتيجية "مصرف المستقبل" التي تبناها المصرف وخطا فيها خطوات تنفيذية لافتة، كما اثنى على موظفي وموظفات المصرف لجهودهم في تحقيق هذه النتائج.

واستعرض الراجحي بعض اهم انجازات المصرف خلال العام الماضي ومنها تدشين

اكاديمية القيادة التابعة لمصرف الراجحي في برج الإدارة العامة كخطوة جديدة في تأهيل الكوادر المصرفية السعودية وتعزيز القدرة القيادية الذي يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصرف الراجحي، ومحرك رئيسي لتحقيق تطلعات تطوير المواهب السعودية لتولي مسؤوليات أكبر في المستقبل.

واختتم رئيس مجلس الادارة تصريحه بالتأكيد على مواصلة دور المصرف الاجتماعي حيث استمر في تنفيذ الكثير من البرامج الخاصة بالمسئولية الاجتماعية اذ نفذ المصرف 94 مبادرة اجتماعية خلال العام 2019 في 29 مدينة ومحافظة في المملكة واشتملت جميع المبادرات على مشاركات تطوعية من الموظفين والموظفات في كافة المدن حيث شارك 3191 موظف وموظفة وبلغت ساعات التطوع خلال العام كاملاً 16265 ساعة تطوعية.