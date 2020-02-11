"المصافي" : رفض الدعوى المقامة ضد "أرامكو"

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) أنها قد تبلغت بتاريخ اليوم 2020/02/11 من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) أنه عقدت الدائرة جلستها المحددة للنطق بالحكم بعد الإطلاع على أوراق القضية وسماع الدعوى والإجابة وبعد المداولة حكمت الدائرة بنقض الحكم والحكم المؤيد له والحكم مجددا برفض الدعوى.