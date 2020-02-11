نمو صفري لاقتصاد بريطانيا في الربع الأخير من 2019

أظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم نموا صفريا لاقتصاد بريطانيا وذلك في الربع الرابع من العام 2019 مقارنة مع الربع السابق له، وعلى أساس سنوي بلغ النمو 1.1 بالمئة.

استقر الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019 عندما كانت البلاد في أزمة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي استمرت إلى أن حقق رئيس الوزراء بوريس جونسون فوزا انتخابيا في ديسمبر، مما أفرز بعض المؤشرات على تعاف في أوائل العام الجاري.

وأظهرت البيانات أن إنفاق الأسر، الذي ساعد في قيادة اقتصاد بريطانيا في أغلب الوقت منذ استفتاء الخروج من الاتحاد في 2016، نما مقارنة مع الربع السابق بأبطأ وتيرة في أربع سنوات ليصعد بنسبة 0.1 بالمئة فقط، وفقا لـ"رويترز".

وهبط استثمار الشركات واحدا بالمئة في نفس الفترة، وهو أكبر تراجع منذ أواخر 2016. وتراجع إنتاج الصناعات التحويلية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بأسرع وتيرة منذ الربع الثالث من 2013، إذ انكمش 2.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة قبل عام، وهو ما يرجع لأثر إغلاق مصانع سيارات في نوفمبر عندما واجهت بريطانيا توقعات لخروج دون اتفاق.