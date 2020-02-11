«أسمنت اليمامة» تربح 256 مليون ريال في 2019

حققت شركة أسمنت اليمامة أرباح صافية قدرها 256 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية بنهاية ديسمبر من عام 2019 وذلك بعد أن كانت سجلت خسائر صافية قدرها 51 مليون ريال خلال 2018.

يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى إرتفاع قيمة المبيعات وكذلك ارتفاع في الإيردات الأخرى.

وأوصى مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019 على أن تكون حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال وباجمالي نحو 101 مليون ريال لعدد 202.5 مليون سهم مستحق.