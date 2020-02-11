السوق السعودية تغلق على تراجع  لتسجل أدنى مستوى في 10 أسابيع

أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع بنحو 1 في المائة، لتسجل أدنى إغلاق في نحو 10 أسابيع بضغط من أداء قطاع المصارف وعلى رأسهم مصرف الراجحي الذي تراجع بنحو 2.6 في المائة بعد إعلان نتائج أعماله.

وتراجع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 1 في المائة أو ما يعادل نحو 76 نقطة ليغلق عند مستوى 7895 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 3.68 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 136.59 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 159.4 ألف صفقة.

في حين تراجع سهم "زين السعودية" بنحو 10% بعد تعديلاتها لتوصيات تخفيض وزيادة رأس المال، وذلك بعدما أنهت المناقشات مع وزارة المالية بشأن الديون بدون إتفاق.

وتراجع "ميدغلف" بنحو 5.4 في المائة ونحو 4.1 في المائة من التراجعات لسهم الكهرباء الذي يواصل تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، لكن اليوم كان التراجع أكثر حدة، في المقابل ارتفعت أسهم 65 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 122 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة دور المكاسب حيث ارتفع بالنسبة العليا، تلاه شركة اسمنت حائل والذي ارتفع بنحو 6.8 في المائة.

وكان سوق نمو قد ارتفعت بنهاية تعاملات اليوم بنحو 8.8 في المائة، وبتداولات عند 21.6 مليون ريال وذلك عبر تداول 411 ألف سهم، ويأتي الارتفاع تزامنا مع إعلان تداول عن طرح جديد في السوق.