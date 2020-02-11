ولي العهد يبحث مع رئيس غينيا كوناكري المسائل الإقليمية والدولية

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، مع الرئيس ألفا كوندي رئيس غينيا كوناكري.

وبحسب "واس" جرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إلى جانب بحث عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجهود المبذولة في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.