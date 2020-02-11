الكويت تخفض أسعار خام مارس المتجه لآسيا

أظهرت وثيقة تسعير اليوم الثلاثاء أن الكويت قلصت سعر البيع الرسمي لشحنات مارس من خام التصدير الكويتي المبيعة إلى آسيا لتصبح 1.35 دولار للبرميل فوق متوسط الخام العماني في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، وذلك بانخفاض 60 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.

خفض المنتج أيضا سعر فبراير للخام الكويتي الخفيف الممتاز إلى 2.90 دولار للبرميل فوق أسعار عمان/دبي المعروضة، بتراجع 1.75 دولار للبرميل عن الشهر السابق، وفقا للوثيقة ذاتها.