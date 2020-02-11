"بنك الرياض" يعتزم إصدار صكوك دولية من المستوى الثاني بقيمة لا تتجاوز 3 مليار دولار

أعلن بنك الرياض اليوم عن عزمه إصدار صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأمريكي، حيث أعلن عن تأسيس برنامج الصكوك وعن عزمه طرح الإصدار الأول للصكوك بموجب البرنامج وبموجب الأحكام التي يحددها البنك ووفقًا لظروف السوق.

وقد عيّن البنك كلًّا من جي بي مورقان والرياض المالية وبنك ستاندرد تشارترد وشركة أتش أس بي سي وبنك أبو ظبي الأول كمدراء مجتمعين للطرح المتوقع.

وتبلغ إجمالي قيمة البرنامج مبلغا لا يتجاوز 3،000،000،000 دولار أمريكي (ثلاثة مليار دولار أمريكي)، وسيتم تحديد قيمة وشروط الإصدار الأول بموجب البرنامج في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.

ويهدف الطرح المتوقع إلى تنويع مصادر التمويل ومدد استحقاقها وتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، مما يدعم التوسع في أعماله الائتمانية ودعم قيامه بأنشطته المصرفية.

ويخضع الطرح المتوقع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.