"فيروس كورونا" يحصد 1016 ضحية .. والإصابات تتخطى الـ 42 ألف

أعلنت بكين اليوم أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ تخطى في الصين القارية 42 ألفاً و600 شخص بعدما سجلت نحو 2500 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة. وقالت لجنة الصحّة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الوباء أصاب حتى اليوم 42 ألفاً و638 شخصاً في الصين القاريّة (خارج هونغ كونغ وماكاو) في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات من جراء الفيروس في البلاد 1016 بعدما سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 108 حالات وفاة جديدة، بينها 103 في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر.

الصين تقيل مسؤولين بارزين في هوبي وسط تفشي "كورونا"

أقالت السلطات الصينية مسؤولين بارزين اثنين في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا، مع تخطي حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس أكثر من ألف شخص اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأقيل تشانج جين، أمين الحزب الشيوعي في لجنة الصحة في هوبي، وليو ينجزي، مدير اللجنة من قبل اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي في هوبى، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في المقاطعة، حسبما أفادت صحيفة الشعب اليومية الصادرة عن الحزب الشيوعي.

وسيشغل المنصبين حاليا نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية وانج هيشنج، حليف الرئيس شي جين بينج ، الذي تم تعيينه في الأسبوع الماضي عضوا في اللجنة الدائمة بالمقاطعة. ويأتي ذلك القرار على خلفية موجة من الانتقاد العام ضد مسؤولين في المقاطعة. وتخطى عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين حاجز الألف للمرة الأولى ليصل إلى 1016 شخصا، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم . وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن عدد الوفيات ارتفع بعد تسجيل 108 حالات خلال يوم الاثنين، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء. كما تم تسجيل 2478 حالة إصابة إضافية خلال يوم الاثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات بذلك إلى 42 ألفا و 638 شخصا. وسجلت مقاطعة هوبي، 103 حالات وفاة يوم الاثنين، مقارنة بـ 91 حالة في اليوم السابق، لكن تم تسجيل 2097 إصابة جديدة، وهو أقل معدل إصابة يومي منذ مطلع الشهر الجاري. ومن المقرر أن تنظم منظمة الصحة العالمية مؤتمرا عن فيروس كورونا، يستمر يومين، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، يشارك فيه خبراء في الفيروس.

تايلاند تؤكد حالة إصابة جديدة بـ "كورونا" والحصيلة ترتفع لـ 33

أكدت السلطات التايلاندية اليوم الثلاثاء اكتشاف حالة إصابة جدية بفيروس كورونا. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية أن الإصابة الجديدة تعود لامرأة صينية من مقاطعة ووهان. ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 33 شخصا.

إجلاء جزء من سكان برج في هونغ كونغ بعد اكتشاف إصابتين في طابقين مختلفين

تمّ إجلاء أكثر من مئة شخص الثلاثاء من برج سكني مؤلف من 35 طبقة في هونغ كونغ بسبب اكتشاف إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجدّ في المبنى لكن في طبقة مختلفة ما دفع السلطات إلى التساؤل حول احتمال انتقال العدوى عبر قنوات الصرف الصحي. وخلال الليل دُعي سكان مبنى "هونغ ماي هاوس" إلى مغادرة هذا البرج ضمن مجمع "شونغ هون استايت" الواقع على جزيرة تسينغ يي في شمال غرب جزيرة هونغ كونغ. وعمل أفراد من الطواقم الطبية مرتدين الزيّ الأبيض الكامل للوقاية الثلاثاء على التحقق مما إذا كان الوباء تفشى أكثر في المجمع السكني الذي يضمّ ثلاثة آلاف شخص.

وتبدو سلطات هونغ كونغ متيقظة للغاية بشأن الإصابات الجديدة، بسبب اكتظاظ السكان في المدينة التي تضمّ سبعة ملايين نسمة يقطن معظمهم في أبراج يمكن أن تفوق الستين طبقة. وبعد 17 عاما على وباء فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، ما زالت ذكرى مجمع أموي غاردن ماثلة في أذهان سكان هونغ كونغ. في المجمل، أُصيب 321 شخصاً في هذا المجمع السكني الواقع في كاولون، توفي منهم 42. وانتشر المرض بعد قدوم صيني يعاني من الإسهال لزيارة شقيقه في احد ابراج اموي غاردنز. وأظهر التحقيق حينذاك أن فيروس سارس ينتقل بشكل أفقي في قنوات الصرف الصحي للحمامات وينتشر بسرعة هائلة بين شقة وأخرى.

ونقل المرض مواطن صيني يعاني من الإسهال جاء ليزور شقيقه الذي يقطن في أحد الأبراج. وأعلنت السلطات الثلاثاء أن إجلاء جزء من سكان مجمع "شونغ هون استايت" هو إجراء وقائي بعد اكتشاف إصابة جديدة في الطبقة الثالثة من مبنى "هونغ ماي هاوس"، امرأة تبلغ 62 عاماً وهي الحالة الـ42 المسجّلة في المدينة.

إلا أن شقتها تقع على بعد عشر طبقات من شقة الرجل الذي تم تشخيص إصابته في السابق وكان الحالة الـ12 المسجّلة في المدينة. وقال وونغ كا-هينغ من مركز الوقاية الصحية لصحافيين "نحن غير متأكدين من طريقة العدوى". وأضاف "يمكن أن تكون حالة عدوى طبيعية عبر القطرات أو الملامسة". وكإجراء احترازي، تمّ إجلاء سكان كل الشقق في البرج الواقعة فوق وتحت منزلي الرجل والمرأة المصابين ويُفترض أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوماً. وقالت وزيرة الصحة في المدينة صوفيا شان أن أربعة من بين هؤلاء السكان عُزلوا في مستشفى لأنهم كانوا يُظهرون أعراض مشابهة لأعراض الرشح.

غياب الصين وهونج كونج عن بطولة آسيا للفرق بسبب فيروس كورونا

قال منظمون اليوم الثلاثاء إن الصين وهونج كونج انسحبتا من بطولة آسيا للفرق في الريشة الطائرة التي تنطلق هذا الأسبوع في مانيلا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأصيب أكثر من 42 ألف شخص بالفيروس الذي يشبه الانفلونزا في بر الصين الرئيسي، وأكدت السلطات وفاة ما يزيد على ألف شخص.

وفرضت الفلبين حظرا مؤقتا على كل المسافرين من الصين وهونج كونج ومكاو وتايوان بسبب الفيروس، مما وضع اللجنة المنظمة في مأزق بشأن توفير تأشيرات دخول للاعبين والمسؤولين للمشاركة في البطولة التي تقام في الفترة من 11-16 فبراير شباط.

وقال الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة في بيان "يجب احترام قرار وضع كل المسافرين القادمين من الصين وهونج كونج ومكاو في حجر صحي لمدة 14 يوما في ضوء صحة وسلامة الشعب الفلبيني".

وأضاف "ولذلك فإن البطولة لن تشهد مشاركة فرق من الصين وهونج كونج. انسحاب الفريق الهندي للسيدات كان بسبب المخاوف التي أبداها الآباء واللاعبون".

لكن الهند ستشارك في البطولة الآسيوية بفريق الرجال بعدما وافق اللاعبون على السفر إلى مانيلا.

وستفقد البطولة الكثير من بريقها بانسحاب الصين التي كانت القوة المسيطرة في الريشة الطائرة لعقود.

تخفيض عدد الحضور في معرض للطيران بسنغافورة بسبب المخاوف من كورونا

انطلقت فعاليات معرض الطيران في سنغافورة، الذي يوصف بأنه أكبر حدث للطيران في آسيا، اليوم ومن المقرر أن يتم تخفيض عدد الحضور مقارنة بالسنوات السابقة بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.

وتسبب الفيروس في وفاة أكثر من ألف شخص في الصين، كما تم تسجيل حالات إصابة في نحو 24 دولة.

وحتى الآن، تم تسجيل حالتي وفاة خارج البر الرئيسي للصين، أحداهما في هونج كونج والأخرى في الفلبين.

وقال منظمو المعرض إنه تم تخفيض عدد التذاكر من أجل سلامة الزائرين، وأشاروا إلى مخاوف تتعلق بالفيروس الذي أصاب أكثر من 40 شخصا في سنغافورة.

وستستمر فعاليات الحدث حتى 16 شباط/فبراير لجاري وسيشمل عروضا جريئة لطائرات مقاتلة من القوات الجوية الأمريكية والصينية.

وقال مجلس السياحة السنغافوري اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن ينخفض عدد الزائرين بنسبة تصل إلى 30% بسبب الخوف من الفيروس.

وحظرت بكين مغادرة المجموعات السياحية استجابة لتفشي المرض، بينما فرضت الدول المجاورة قيودا على الزوار الصينيين.

وشكّل الزوار من الصين نحو خمس إجمالي عدد سكان سنغافورة عام 2019 ، حيث تمثل السياحة حوالي 6% من إجمالي الناتج المحلي لسنغافورة.

كوريا الجنوبية ترسل طائرة ثالثة إلى مدينة ووهان الصينية لإجلاء رعاياها

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم أنها سترسل طائرة ثالثة لإجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا الجديد، حسبما ذكر تقرير إخباري.

وقال مسؤول حكومي في مؤتمر صحفي أن الطائرة الثالثة التي ستقل حوالي 170 شخصا من المواطنين الكوريين الجنوبيين وأفراد أسرهم الصينيين، من المتوقع أن تصل إلى مطار كيمبو الدولي في سول صباح يوم غد الأربعاء.

وستغادر الطائرة الثالثة مطار إنتشون الدولي متوجهة إلى مدينة ووهان مساء اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال المسؤول إن الأشخاص الذين سيجري تمريرهم من خلال إجراءات الحجر الصحي من قبل الجانب الصيني، سيتمكنون من ركوب الطائرة.

وسبق أن أجلت كوريا الجنوبية عبر طائرتين 701 مواطن كوري جنوبي من مدينة ووهان إلى كوريا الجنوبية خلال يومي 30 و31 كانون ثان/يناير الماضي.

ومن المنتظر أن يقيم الأشخاص القادمين من مدينة ووهان في معهد اللغات الكوري للدفاع التابع لجامعة القوات المشتركة العسكرية في مدينة إيتشون بإقليم كيونجكي لمدة 14 يوما تحت الحجر الصحي.