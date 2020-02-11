"الراجحي" يربح 10.1 مليار ريال في 2019 بارتفاع 169%

أعلن مصرف الراجحي اليوم عن النتائج المالية السنوية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 31-12-2019 (12 شهر) حيث حقق صافي ربح بلغ 10.159 مليون ريال مرتفعة 169.6% عن العام 2018.

وقال البنك: "يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 12.49 %. وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من تحويل عملات أجنبية، وكذلك الدخل من العمليات الأخرى. كما انخفضت مصاريف الزكاة مقارنة بالسنة السابقة بنحو 81.7% حيث أن العام 2018 يتضمن مبالغ التسوية للزكاة للسنوات السابقة وحتى 2017. في المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 13.6% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك وكذلك ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 1,531 مليون ريال الى 1,772 مليون ريال بنسبة 15.7% قابل ذلك انخفاض في رواتب ومزايا الموظفين".

وأضاف : "ابتداء من الربع المنتهي في يونيو 2019م، وبما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) والمعايير والافصاحات الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، قام البنك بتغيير سياسته المحاسبية للإفصاح عن الزكاة. وفقا لذلك، قام البنك بالإفصاح عن الزكاة في قائمة الدخل لعام 2019م وتعديل عام 2018م. في السابق، كان يتم الإفصاح عن الزكاة في قائمة التغييرات في حقوق الملكية.

في الربع الرابع من عام 2018م، أبرم البنك اتفاقية لتسوية مطالبات الزكاة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل للفترات المالية السابقة وحتى نهاية عام 2017م، مقابل دفع مبلغ 5,405 مليون ريال. كما تتضمن قائمة الدخل المعدلة لعام 2018م أثر هذه التسوية.

عليه فإن قائمة الدخل المعدلة لعام 2018م، والتي تتضمن الأثر الناتج عن اتفاقية التسوية، نتج عنها انخفاض في صافي الدخل المعلن عنه لعام 2018م بنحو 6,367 مليون ريال سعودي وانخفاض في ربحية السهم من 4.11 ريال سعودي الى 1.51 ريال سعودي.

تم احتساب ربحية السهم للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و 31 ديسمبر 2019 بتقسيم صافي دخل الفترة بعد الزكاة على 2,500 مليون سهم لتعكس بأثر رجعي تأثير تغيُر عدد الأسهم نتيجة لإصدار أسهم المنحة".