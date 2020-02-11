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أخبار الشركات- محلية

تعليق تداول سهم "المصافي" تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري

«الاقتصادية» من الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الثلاثاء تعليق تداول سهم شركة المصافي العربية السعودية في السوق ابتداءً من اليوم الثلاثاء 17/06/1441هـ الموافق 11/02/2020 م وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم الأربعاء 18/06/1441هـ الموافق 12/02/2020 م.

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