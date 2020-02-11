تعليق تداول سهم "المصافي" تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الثلاثاء تعليق تداول سهم شركة المصافي العربية السعودية في السوق ابتداءً من اليوم الثلاثاء 17/06/1441هـ الموافق 11/02/2020 م وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم الأربعاء 18/06/1441هـ الموافق 12/02/2020 م.
أخبار الشركات- محلية
- بدء إكتتاب "الأفراد" في شركة عطاء التعليمية اليوم
- اكتتاب الأفراد في "المراكز العربية" الليلة وليوم واحد فقط
- بسبب خسارة 71 % من رأس المال.. مجلس إدارة "مجموعة السريع" يوصي بحل الشركة قبل أجلها أو إعادة الهيكلة
- "الكهرباء" ترسي مشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي على تحالفين بقيمة 9.5 مليار ريال
- "عسير": إلغاء صك أرض مملوكة للشركة في شمال الرياض لأمر خارج عن الإرادة
- "الراجحي" يدفع 5.4 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"
- "الاتصالات السعودية" تطلق سمتها التجارية الجديدة وتغيير اسم التداول إلى "اس تي سي"
- هيئة السوق تغرم متلاعب في الأسهم بـ 700 ألف ريال.. روج لها على "تويتر" لحث الناس على الشراء
- "سابتكو": بدء التشغيل الفعلي لشبكة حافلات الرياض خلال الربع الرابع من هذا العام
- الإتصالات السعودية تعلن عدم الإستمرار في إتفاقيتها مع الهيئة العامة للرياضة
أضف تعليق