تعليق تداول سهم "المصافي" تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الثلاثاء تعليق تداول سهم شركة المصافي العربية السعودية في السوق ابتداءً من اليوم الثلاثاء 17/06/1441هـ الموافق 11/02/2020 م وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة ، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم الأربعاء 18/06/1441هـ الموافق 12/02/2020 م.