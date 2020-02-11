"البلاد" يوصي بتوزيع 375 مليون ريال عن النصف الثاني من 2019

أعلن بنك البلاد اليوم عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2019 باجمالي 375,000,000 ريال، وبلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 5 وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 750,000,000 سهم بحصة 0.5 ريال بعد خصم الزكاة.



علما بأن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً.



يذكر أنه سبق للبنك توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 300 مليون ريال عن النصف الاول من العام المالي 2019م للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي وافق 25/7/2019 ، بواقع 0.4 ريال للسهم الواحد بما يمثل 4% من القيمة الاسمية للسهم، وبذلك يبلغ صافي الارباح الموزعة لمساهمي البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 675 مليون ريال، بواقع 0.9 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 9 % من القيمة الاسمية للسهم.