مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يطلق برنامجه الأكاديمي للأنشطة والتدريب

أطلق مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة أنشطته التدريبية لعام 2020، ابتداء من الشهر الجاري، وذلك ضمن برنامجه الأكاديمي السنوي، الذي يقدمه نخبة من المختصين وذوي الخبرات والكفاءات العلمية والعملية.

وتأتي هذه البرامج والأنشطة على شكل محاضرات مباشرة، وأخرى عبر البث المرئي، إضافة إلى ورش عمل ودورات تدريبية، تستهدف محاورها القطاعات النفسية، التوعوية والتأهيلية.

ويسعى المركز، تحت شعار "علم ينفع الناس"، إلى تحقيق مزيد من التقدم في مجال التدريب والتعليم ونشر المعرفة والإسهام في دفع عجلة النهوض بذوي الإعاقات المختلفة من خلال الأنشطة والتدريبات العلمية، التي تعود عليهم بالنفع والوصول لجميع أنحاء مناطق المملكة لنشر الوعي والتثقيف فيما يخص قضايا الإعاقة بشكل عام. ويدعو المركز الراغبين في المشاركة في فعاليات برنامجه الأكاديمي، إلى زيارة موقعه على شبكة الإنترنت والاطلاع على أنشطة برنامجه الأكاديمي لشهر شباط (فبراير) والتسجيل مباشرة من خلال الموقع.