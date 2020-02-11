العروض الكورية وألعاب الليزر تجذبان زوار «ليالي الرياض»

جذبت فعاليات "ليالي الرياض" المقامة على أرض "سفن مونز" زوار المهرجان الذين تفاعلوا مع الفعاليات المتنوعة المخصصة للعائلة والأطفال، التي شملت عروض الليزر والفرق الكورية في أجواء من المرح والتجارب الترفيهية الحديثة.

وحظيت الفعاليات خلال الأيام الماضية ومع تحسن الأجواء بإقبال الزوار خاصة من العائلات والأطفال، إذ رصدت "الاقتصادية" مشاركة عديد من الفرق التطوعية في الفعاليات التي يشارك فيها الشباب، وذلك في التنظيم وتقديم فعاليات عديدة.

وتستمر الفعاليات إلى 20 من شهر آذار (مارس) المقبل، حيث تهدف إلى الارتقاء بمستوى الترفيه لمواكبة "رؤية 2030"، وتوفير أجواء من السعادة للزوار، وذلك عبر إقامة برامج وفعاليات تستهدف جميع الأعمار، إضافة إلى الفقرات التفاعلية ومسرح السعادة للأطفال.

واستطاعت "واجهة الرياض" أن تكون وجهة الأسر السعودية والزوار بتنوع فعالياتها للأعمال وللترفيه والتسوق والضيافة، وذلك على مساحة تقدر بنحو 2.5 كيلو متر.

وتعد واجهة الرياض متفردة في تعزيزها لأنماط الحياة المختلفة، حيث يجد زائر واجهة التسوق تجربة مختلفة في التسوق والترفيه من خلال التنوع والتميز في الخيارات ومن خلال العوامل المحيطة مثل المسطحات الخضراء الطبيعية والمساحات المائية الممتدة التي تهدف إلى تحسين وموازنة الطقس.





وقدمت عديد من الفعاليات كمعرض الألعاب الحصرية التي تعرض للمرة الأولى في العالم، وأكبر معرض من "أصالة الهوية السعودية" للصقور النادرة وبيع وترخيص الأسلحة، إضافة إلى المسرحيات والبطولات العالمية، وسيرك "دو سوليه" العالمي، ومعرض التصاميم الفاخرة "أنا عربية".