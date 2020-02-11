مُرَادِفات كلمة "غَيْهَب"

عندما نبحث عن كلمة "غَيْهَب" في المعاجم اللغوية نجد لها مترادفات كثيرة، ومنها: ظلام، وعَتْمَة، ودَيْجُور، وظُلْمَة، وَقَتام، ودُجْنَة، وسواد، ما يؤكد غزارة مفردات اللغة، وتعدد اللهجات فيها، والترادف بينها أمر نسبي، وللتركيب والسياق أثر كبير في إيضاح الفروق الدلالية بينها.

ولكلمة "غيهب" معان أخرى حسب سياق الكلام وما يشتمل عليه من القرائن الحالية واللفظية والمعنويَّة كقولهم: رجل غَيْهب أي ثقيل بليد أو ضعيف ينظر المعجم الوسيط (غَهَب).