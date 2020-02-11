جروس: لم أسمع بـ «إقالتي»

أوضح السويسري كريستيان جروس مدرب الأهلي لكرة القدم، أنه لم يسمع بالانتقادات الموجهة إلى عمله في فريقه، وقال "هذا الشيء جديد بالنسبة إلي وأسمعه للمرة الأولى، لم يتحدث معي أحد بخصوص الإقالة"، مبديا عدم رضاه عن التعادل في لقاء الوحدة 1/1، ضمن مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وقال "لا يمكنك أن تشعر بالرضا عندما تخسر نقطتين في الثواني الأخيرة، الأداء بشكل عام خارج الأرض ليس سيئا، أعتقد أننا كنا مطالبين بتحسين خط الدفاع بشكل أكثر خلال الفترة الماضية، مع تحسين التعامل مع الفرص في مواجهة المرمى"، منبها إلى أن تساوي نتائج المجموعة يبرهن على قوة المنافسة.

واعترف بأن غياب السوري عمر السومة، مؤثر، وقال "يجب التعامل مع الغيابات، لأنها جزء من اللعبة، أي فريق سيتأثر عندما يغيب عنه لاعب مثل عمر".