كامبيلوس: سنعوض الغياب بالكفاءة

شدد البرتغالي فيتور كامبيلوس، مدرب فريق التعاون لكرة القدم، على صعوبة لقاء الشارقة الإماراتي، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، وقال "عملنا بحرص وحماس كبيرين خلال الفترة الماضية، شاهدت مباريات عديدة للشارقة الذي يضم لاعبين أجانب ومحليين على مستوى عالٍ، ولدينا إصابات وغيابات لكن الـ11 لاعبا الذين سيشاركون لديهم القدرة والكفاءة العالية، وثقتي كبيرة فيهم".

من جانبه، قال الحارس البرازيلي كاسيو أنجوس "المباراة الأولى آسيويا مهمة ولها إعداد خاص، كما أنها أمام بطل الدوري الإماراتي، نعمل لهذا اللقاء من بعد آخر مواجهة محلية".

من جهته، قال عبدالعزيز العنبري، مدرب الشارقة "التعاون يقدم مستويات جيدة في آخر ثلاثة مواسم، يعد خصما قويا، ظروف الفريقين متشابهة من ناحية الغيابات والإصابات، التعاون يفتقد مهاجمه لكنه يعوض ذلك بالجماعية، بالنسبة لنا نمتلك مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة في التعامل مع مثل هذه المباريات، ودوري أبطال آسيا، بالنسبة لنا أمنية، ولن نعاني الضغوط"، منبها إلى أن الكرة السعودية بشكل عام تعتمد على اللاعبين المحليين.