الأهلي وخصومه .. للكل نقطة

فيما بدأ فريق الهلال لكرة القدم انطلاقته في حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا بالفوز على شهر خودرو الإيراني 2 / 0 في افتتاح المجموعة الثانية، تعادل الأهلي مع مضيفه الوحدة الإماراتي 1/1 لمصلحة المجموعة الأولى. وفاز باختاكور الأوزبكي على شباب دبي 2 / 1، وتعادل الشرطة العراقي والاستقلال الإيراني 1/1.

ووضع الهلال نفسه في الصدارة بـ(3 نقاط)، بفارق الأهداف عن باختاكور (3 نقاط)، بينما شهر خودرو وشباب الأهلي دبي بلا رصيد.

وحصد الأهلي (نقطة) متساويا مع كل فرق المجموعة الوحدة، الشرطة، والاستقلال. وانتظر الهلال حتى نهاية الشوط الأول ليتقدم عبر البيروفي أندريه كاريلو بتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء لمست قدم أحد مدافعي شهر خودرو (45)، قبل أن يصنع اللاعب نفسه الهدف الثاني الذي سجله الفرنسي بافتيمبي جوميز بلمسة بمقدمة قدمه (69).

وفرط الأهلي في فوز كان في متناول اليد بعد أن وضعه عبدالفتاح عسيري في المقدمة بعد اختراق من الجهة اليمنى قبل أن يسدد بقوة في الشباك (15)، لكن الوحدة انتزع التعادل في آخر دقيقة عبر اللاعب الكوري الجنوبي سجل تشانج وو ريم (90).

هذا، ويبحث النصر أمام السد عن الثأر حينما يفتتح معه مواجهات المجموعة الأولى، ولا سيما أنه غادر النسخة الماضية من الدور ربع النهائي بعد ما خسر أمامه 3 /4 ذهابا وإيابا، ويلتقي أيضا العين الإماراتي وسيباهان أصفهان.

وفي المجموعة الثالثة، يفتتح التعاون مشاركته الثانية بملاقاة مضيفه الشارقة الإماراتي، ويلتقي الدحيل القطري مع بيرسيبوليس الإيراني.