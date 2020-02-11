الأسهم السعودية تعود إلى الربحية بدعم «المصارف» .. والسيولة تهبط 20 %

عادت الأسهم السعودية للارتفاع عقب تراجعات دامت لثلاث جلسات، وأغلقت عند 7971 نقطة رابحة 19 نقطة بنحو 0.24 في المائة بدعم مكاسب أسهم المصارف، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" بنحو ثلاث نقاط 0.33 في المائة ليغلق عند 1096 نقطة. وتسعى السوق إلى التماسك بعدما فقدت نحو 6 في المائة من أعلى مستوياتها لهذا العام، وتحتاج السوق إلى معطيات إيجابية لتعزيز التماسك أو العودة فوق مستويات 8070 نقطة لإعادة ثقة المتعاملين من خلال توقف موجة التراجع واستعادة مستويات ثمانية آلاف نقطة، حيث الاستمرار بالتداول دون 8070 نقطة ستبقي فرص العودة للتراجع إلى مستويات 7660 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7952 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7979 نقطة رابحا 0.34 في المائة، بينما الأدنى عند 7919 نقطة فاقدا 0.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7971 نقطة رابحا 19 في المائة بنحو 0.24 في المائة. وتراجعت السيولة 20 في المائة بنحو 782 مليون ريال لتصل إلى 3.1 مليار ريال، بمعدل 20 ألف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 21 في المائة بنحو 31 مليون سهم لتصل إلى 121 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.21 في المائة. وتراجعت الصفقات 13 في المائة بنحو 23 ألف صفقة لتصل إلى 153 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، تصدر المتراجعة "المرافق العامة" 1.67 في المائة، يليه "الطاقة" 1.22 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" 0.96 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" 1.27 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" 1.22 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" 1.08 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" 22 في المائة بقيمة 694 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 21 في المائة بقيمة 672 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 12 في المائة بقيمة 372 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "متلايف" بنحو 9.99 في المائة ليغلق عند 18.72 ريال، يليه "الباحة" 7.54 في المائة ليغلق عند 17.96 ريال، وحل ثالثا "شاكر" 7.07 في المائة ليغلق عند 13.02 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المصافي" 7.82 في المائة ليغلق عند 49.50 ريال، يليه "جدوى ريت السعودية" 2.8 في المائة ليغلق عند 11.76 ريال، وحل ثالثا "الجوف" 2.45 في المائة ليغلق عند 25.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 292 مليون ريال، يليه "أرامكو السعودية" بقيمة 210 ملايين ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 202 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية