صادرات الدول النامية إلى الاتحاد الأوروبي تتجاوز 183 مليار يورو

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أن صادرات 71 دولة نامية إلى دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، وصلت إلى قيمة قياسية لم تتحقق من قبل بفضل الجمارك التفضيلية الخاصة.

وأوضحت المفوضية أن إجمالي قيمة صادرات هذه الدول وصل إلى 183.6 مليار يورو، ووصلت قيمة البضائع التي يسري عليها النظام التفضيلي العام للاتحاد الأوروبي للرسوم الجمركية المتدنية إلى مستوى قياسي عند 68.9 مليار يورو بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء "الألمانية".

ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذا النظام إلى دعم الدول الفقيرة في إحراز تقدم في مجالات حقوق الإنسان والعاملين.

وتنتمي كمبوديا إلى الدول المستفيدة من هذا النظام، لكن الاتحاد الأوروبي بدأ إجراء لسحب المعاملات التفضيلية بعد المخالفات الخطيرة التي ارتكبتها بشكل ممنهج للاتفاقات الأساسية للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.

وجاءت بنجلاديش على رأس الدول المستفيدة من هذا النظام حيث صدرت بضائع بقيمة 16.8 مليار يورو وهو ما يعادل 96.4% من إجمالي صادرات بنجلاديش إلى الاتحاد الأوروبي.

وتلاها، الهند التي بلغت قيمة صادراتها المستفيدة من هذا النظام 16.4 مليار يورو وهو ما يعادل 37.6% من إجمالي صادرات الهند إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت الملابس هي أهم السلع المستفيدة من هذا النظام حيث بلغت قيمتها 33 مليار يورو أي ما يعادل 47.9% من جميع الصادرات، وتلاها الأحذية بنسبة 11% ثم الأجهزة الميكانيكية بـ 7% ثم الأسماك بـ 4% ثم الجلد بـ 3.7%.