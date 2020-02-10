الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على انخفاض مع احتمال تأثر مبيعات أبل بمخاوف كورونا

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض اليوم متأثرة بخسائر لأسهم أبل مع توقع محللين أن تتراجع مبيعاتها الفصلية من الهواتف الذكية في الصين إثر إغلاق متاجر التجزئة وتعليق الإنتاج بسبب تفشي فيروس كورونا.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 106.85 نقطة، أو 0.37 في المائة، إلى 28995.66 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 متراجعا 9.43 نقطة، أو 0.28 في المائة، إلى 3318.28 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 26.89 نقطة، أو 0.28 في المائة، إلى 9493.63 نقطة.