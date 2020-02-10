أنت هنا

  • الرئيسية
  • ناسداك
  • الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على انخفاض مع احتمال تأثر مبيعات أبل بمخاوف كورونا

أسواق الأسهم- العالمية

الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على انخفاض مع احتمال تأثر مبيعات أبل بمخاوف كورونا

"الاقتصادية" من الرياض

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض اليوم متأثرة بخسائر لأسهم أبل مع توقع محللين أن تتراجع مبيعاتها الفصلية من الهواتف الذكية في الصين إثر إغلاق متاجر التجزئة وتعليق الإنتاج بسبب تفشي فيروس كورونا.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 106.85 نقطة، أو 0.37 في المائة، إلى 28995.66 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 متراجعا 9.43 نقطة، أو 0.28 في المائة، إلى 3318.28 نقطة.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 26.89 نقطة، أو 0.28 في المائة، إلى 9493.63 نقطة.

إنشرها

سمات

ناسداك ستاندرد اند بورز داو جونز الصناعي الأسهم الأمريكية أسهم أمريكا الأسهم العالمية أسهم الأسهم بورصة بورصات مؤشر أبل الصين كورونا

أضف تعليق

﻿

المزيد من أسواق الأسهم- العالمية