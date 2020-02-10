"مجموعة الحبيب":  اختيار توقيت طرح الاكتتاب يأتي في ظل المتغيرات التي يشهدها القطاع الاقتصادي

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية في مؤتمر صحفي عُقد في الرياض اليوم، عن تفاصيل طرح 52.50 مليون سهم، تمثل 15 % من جملة أسهم المجموعة البالغة 350 مليون سهم للاكتتاب، والطرح العام الأوليّ في السوق المالية السعودية "تداول".

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر الحقباني ، أن خطوة الطرح تهدف إلى تعزيز فرص النمو في المستقبل وجوانب الحوكمة المطبقة منذ عام 2015 م وتحقيق أفضل الممارسات العالمية لدعم أنشطة المجموعة، مشيراً إلى أن اختيار توقيت الطرح يأتي في ظل المتغيرات التي يشهدها القطاع الاقتصادي بما فيها القطاع الصحي والنمو الحاصل فيه.

وأكد الحقباني أن الأهداف التي دفعت المجموعة لطرح 15 % فقط من أسهمها تتمثل في زيادة الحوكمة واستمرارية الشركة، مبيناً أن الطرح ليس هدف بل وسيلة لتعزيز فرص النمو مستقبلاً وزيادة حجم الاستثمارات وتعزيز إطار الحوكمة الداخلية لتتماشى مع أعلى المعايير الدولية، وإتاحة الفرصة أمام مساهمين جدد للاستفادة من قدرات المجموعة في استثمار آمن.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال هشام الحبيب أن مستقبل الاستثمار في القطاع الصحي واعد، وأن هناك الكثير من العوامل التي دفعت المجموعة لعملية الطرح، من أبرزها النمو السكاني وزيادة الطلب على الرعاية الصحية وتوجه الدولة نحو زيادة السعة السريرية للخدمات الطبية ونمو قطاع التأمين وتوسع الخدمات الطبية المقدمة من شركات التأمين، بالإضافة إلى رؤية المملكة 2030 التي أتاحت فرصاُ غير مسبوقة لنمو القطاع الصحي.

بدوره، كشف الرئيس التنفيذي للشؤون المالية فيصل النصار أن الطرح سيشمل جميع أصول الشركة وجميع أنشطتها بما في ذلك المباني والمستشفيات والأراضي المستخدمة وغير المستخدمة داخل وخارج المملكة، مؤكداً في الوقت ذاته قوة ومتانة اقتصاد المجموعة التي استطاعت تنويع مصادر دخلها، إذ حققت أرباحاً سنوية للعام 2019 م بلغت 870 مليون ريال بمعدل نمو 9% عن أرباح عام 2018 م.