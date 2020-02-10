"زين السعودية" : إنتهاء المناقشات مع "المالية" بلا اتفاق .. وتعديل توصيات تخفيض وزيادة رأس المال

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) انتهاء المناقشات مع وزارة المالية المتعلقة بصفقة تحويل كل أو جزء من الديون المستحقة للوزارة إلى أسهم في الشركة عن طريق التعهد جزئياً بالتغطية في الحقوق الأولوية أو بأي شكل آخر وبذلك تستمر الديون المستحقة للوزارة بنفس الشروط والاحكام السابقة.

من جهته أعلنت "زين السعودية" أن مجلس إدارتها قرر تعديل التوصيات السابقة فيما يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس المال نظرا لتحسن عمليات الشركة وتمكنها من تقليص خسائرها المتراكمة من 38% إلى 28% تقريبا لتكون كالتالي :

1 - تخفيض رأس مال الشركة من 5,837,291,750 ريال ليصبح 4,229,165,260 ريال والذي يمثل انخفاضا في رأس المال بما يقارب 28%. ويعود السبب في تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 1,608,126,490 ريال. وسوف يتم تخفيض رأس المال من خلال إلغاء 160,812,649 سهم. ونتيجة لذلك سيتم تخفيض عدد الأسهم المصدرة من 583,729,175 سهم إلى 422,916,526 سهم. علما أنه لن تتغير نسبة ملكية أي مساهم في الشركة نتيجة لتخفيض رأس المال، كما أنه لن يؤثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة القائمة أو عملياتها.

2- زيادة رأس مال الشركة من 4,229,165,260 ريال ليصبح 8,729,165,260 ريال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية قدرها 4,500,000,000 ريال. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتتوقع الشركة أن تؤدي إعادة هيكلة رأس المال وإصدار الحقوق الأولوية إلى تمهيد الطريق لتوزيع الأرباح على مساهمي الشركة بعد إطفاء جميع الخسائر المتراكمة بالإضافة إلى ضخ أموال جديدة يتم استخدامها لتخفيض ديون الشركة في الميزانية العمومية مما يؤدي إلى التوفير في الأعباء التمويلية. ومن المتوقع أيضا أن يكون لإعادة هيكلة رأس المال آثار إيجابية منها تحسين الأداء المالي للشركة والربحية ومعدلات الاقتراض الخاصة بها.

3- دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد من أجل الموافقة على عملية تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.