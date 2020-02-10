ارتفاع أرباح "بلوم للاستثمار السعودية" في 2019 إلى 34 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة بلوم للاستثمار السعودية في 2019 بنسبة 270% لتصل إلى 34 مليون ريال، مقارنة بالأرباح التي حققتها الشركة في 2018.

وأكد عبد الله الرشود الرئيس التنفيذي لـ "بلوم للاستثمار السعودية" اليوم أن النتائج المالية الأولية غير المدققة للشركة عن العام 2019 تعود إلى "جهود الشركة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءات البشرية والتقنية"، مشيراً إلى استمرار "ثبات التوزيعات السنوية للشركة بنسبة 5% من قيمة رأس المال".

يشار إلى أن رأس مال "بلوم للاستثمار السعودية" التي تأسست في 2008 يبلغ 245 مليون ريال، وتعد ثاني أكبر شركة في السعودية من حيث عدد الصناديق الاستثمارية والثالثة من حيث حجم الاصول المدارة من بين الشركات المالية من غير البنوك التجارية.

وتقدم بلوم للاستثمار السعودية خدماتها المالية المتنوعة، مثل طرح أسهم الشركات لجمع أو زيادة رأس المال، وإصدار الأسهم والسندات والصكوك وإدراجها في البورصات، وعمليات الاستحواذ والاندماج، والتمويل، وإدارة الصناديق الاستثمارية، وصناديق الاستثمار العقاري، من خلال الطرح العام أو الخاص، إضافة إلى خدمة هيكلة المنتجات الاستثمارية، وإدارة الثروات والخدمات الاستثمارية والاستشارية، كما تقوم بعمليات الوساطة المالية في الأسواق العالمية والإقليمية بالإضافة إلى الدراسات والأبحاث المختلفة.