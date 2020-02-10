"الوطنية التعليم" تستحوذ على كامل ملكية حصص "الخوارزمي" البالغة قيمتها 30 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم انتقال ملكية كامل الحصص في شركة الخوارزمي التعليمية إليها بعد استيفاء جميع الشروط المسبقة لإتمام الصفقة. وأوضحت الشركة أن حصص الملاك في شركة الخوارزمي التعليمية هي 201 حصة تمثل 100% من رأس مال شركة الخوارزمي التعليمية بقيمة 30 مليون ريال