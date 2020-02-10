علي بابا تعرض قروضا 2.86 مليار دولار للشركات المتضررة من الفيروس

قالت مجموعة علي بابا القابضة اليوم الاثنين إن وحدة ماي بنك التابعة لشركتها الشقيقة أنت فايننشال ستقدم قروضا بقيمة 20 مليار يوان (2.86 مليار دولار) للشركات في الصين عقب تفشي الفيروس التاجي مع منح الشركات في إقليم خبي شروطا تفضيلية. جاء ذلك في بيان بالحساب الرسمي للمجموعة على موقع ويبو. وأضافت أن فائدة القروض ستكون منخفضة.