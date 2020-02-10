أوسكار : فينيكس أفضل ممثل عن دوره في "الجوكر" .. و "باريست" أفضل فيلم

فاز خواكين فينيكس بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الجوكر" في حفل توزيع الجوائز الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية في مسرح دولبي بلوس انجليس للمرة الأولى في مشواره الفني. وحصل فينيكس على الجائزة عن أدائه المرعب كشخص وحيد منعزل يصبح أحد أشهر أشرار كتب الرسوم المصورة بالعالم "الجوكر". وفاز فينيكس (45 عاما) بالجائزة بعد أن رشح لها 3 مرات سابقة ليتوج بذلك موسما حافلا بالجوائز حصد فيه كل الجوائز الكبرى عن الدور.

فيما فازت الممثلة الأميركية رينيه زيلويغر بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "جودي" الأحد في هوليوود، هي الثانية لها في مسيرتها الفنية. وقد تغلبت زيلويغر على سينثيا إيريفو (هارييت) وسكارليت جوهانسون (ماريدج ستوري) وسارشه رونان (ليتل وومن) وشارليز ثيرون (بومبشل).

وفاز فيلم المخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو (باراسايت) "طفيلي" بجائزة أوسكار أفضل فيلم بحفل توزيع جوائز أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية في دورته الـ 92 في لوس انجليس مساء الأحد. وأصبح "باراسيت" أول فيلم غير ناطق باللغة الانجليزية يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم. ويتناول الفيلم قصة أسرة كورية فقيرة تدمج نفسها في حياة عائلة ثرية