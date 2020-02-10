عاصفة شتوية تعطل الرحلات الجوية والقطارات شمال أوروبا

ضربت عاصفة شتوية أنحاء متفرقة من شمال أوروبا مما تسبب في إلغاء عدد من الرحلات الجوية وتعليق خدمات القطارات اليوم الأحد، وسط هبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة.

وفي بريطانيا، تم إلغاء عشرات الرحلات وقلصت شركات السكك الحديدية من جداولها الزمنية، وسط هبوب رياح بلغت سرعتها 150 كيلومترا في الساعة.

وانقطعت الكهرباء عن نحو عشرة آلاف أسرة في بريطانيا وأيرلندا.

وفي اسكتلندا، أصيب ثلاثة أشخاص، إثر انهيار سقف حانة بسبب العاصفة، طبقا لما ذكرته الوكالة . ومن المتوقع أن تكون العاصفة "سيارا" أقوى عاصفة تضرب البلاد منذ عام 2013 ، مع زوابع تصل قوتها إلى 130 كيلومترا في الساعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من غرق المباني والطرق، بالإضافة إلى مخاطر من الأنقاض المتطايرة، والأمواج القوية في المناطق الساحلية.

وتم إلغاء العديد من خدمات العبارات.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية أن العاصفة، التي يُطلق عليها اسم "سابين" ستصل إلى الأجزاء الشمالية والوسطى من البلاد خلال اليوم الأحد وجنوب ألمانيا صباح غد الاثنين.

