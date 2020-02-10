الصين : 908 وفيات جراء "فيروس كورونا" .. والمصابين أكثر 40 ألف شخص

أعلنت بكين أن فيروس كورونا المستجد حصد حتى اليوم أرواح 908 أشخاص في الصين القارية بينما تخطى عدد المصابين بالوباء 40 ألف شخص بعدما سجلت أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة. وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إن الوباء أصاب حتى اليوم 40 ألفا و 171 شخصا في الصين القاريّة (خارج هونغ كونغ وماكاو). وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بلغ 908 بعدما سجّلت في الساعات الـ 24 الماضية 97 حالة وفاة جديدة بينها 91 في هوبي المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر. وخارج الصين القارية سجلت حتى اليوم حالتا وفاة فقط بالفيروس إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفيليبين. وأصبحت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء أكبر بكثير من تلك التي حصدها وباء سارس.

"الصحة العالمية" تحذر من تفشي كورونا بواسطة أشخاص لم يزوروا الصين

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبريسوس الأحد من أن وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد خارج الصين قد تتسارع بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى هذا البلد. وقال المسؤول الأممي في تغريدة على تويتر "هناك حالات مثيرة للقلق لانتشار "أن كو في 2019" بواسطة أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا" إلى الصين مستخدما الاسم العلمي المؤقت للفيروس. وأضاف أن "اكتشاف عدد صغير من الحالات قد يشير إلى انتقال للعدوى على نطاق أوسع في بلدان أخرى. باختصار ما نراه قد لا يكون سوى رأس الجبل الجليدي".

60 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية اليابانية

أعلنت قناة "ان اتش كي" التلفزيونية اليابانية أنه تم تشخيص 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة الرحلات الترفيهية "دايموند برينسس" الراسية قبالة سواحل اليابان. وذكرت إحدى وسائل الإعلام الأخرى أنه تم تأكيد 60 إصابة جديدة ما يرفع عدد الركاب المصابين إلى حوالي 130 شخصا. ورفض مسؤولون في وزارة الصحة اليابانية التعليق على هذه المعلومات. وتقل السفينة التي وصلت الإثنين إلى ميناء يوكوهاما في جنوب غرب اليابان حوالى 3700 شخص من ركاب وأفراد طاقم. وقد وضعت تحت الحجر الصحي.

الصين تقدم 43 مليار دولار للشركات المساهمة في مكافحة كورونا المستجد

أعلن البنك المركزي الصيني الأحد أنه سيضخ أموالا بقيمة 300 مليار يوان (43 مليار دولار) لمساعدة الشركات التي تسهم بمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب الآلاف في الصين. وتسبب الفيروس الذي بدأ بالانتشار من مدينة ووهان في وسط الصين بشلل في البلاد، ما قد يؤدي إلى تراجع في اقتصادها المتباطئ أصلا. وقال بنك الصين الشعبي إن الدفعة الأولى من هذه المنح المخصصة لإعادة التسليف ستقدّم الاثنين، موضحاً انها ستؤمن دعما للمؤسسات المالية حتى تتمكن من منح قروض إلى الشركات الرئيسية المشاركة في عملية السيطرة على فيروس كورونا المستجد والوقاية منه.