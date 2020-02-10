تخفيض أسعار دخول «ونتر وندرلاند» عبر عرض السعادة والحماسة

منحت الهيئة العامة للترفيه زوار مدينة "ونتر وندرلاند"، فرصة أكبر للاستمتاع بالألعاب، من خلال تخفيض أسعار الدخول، عبر عرض السعادة والحماس، وذلك ضمن موسم شتاء الرياض.

وخصصت "الترفيه" سعر تذكرة دخول "ونتر وندرلاند" 30 ريالا أيام الأسبوع، و50 ريالا في نهاية الأسبوع، في خطوة لمنح الزوار مزيدا من المتعة والتشويق.

وشهدت فعاليات المدينة خلال الفترة الماضية، حضورا كبيرا من الزوار باختلاف الجنسيات والأعمار، الذين حرصوا على خوض الألعاب والمنافسات.

وتحولت فعاليات شتاء الرياض إلى مسرح مليء بالعروض المبهرة؛ لتصبح وجهة البهجة والسعادة للراغبين في الاستمتاع بالمعارض والعروض المتنوعة.

وتتنوع فعاليات مدينة "ونتر وندرلاند" بين ألعاب خفة اليد والإثارة والمتعة، والحياة البرية وعروض السيارات، إلى جانب عروض الموضة والحفلات الشرقية والغربية والتراث والفن الأصيل، فضلا عن المسرحيات والأمسيات الشعرية والماركات العالمية والمزادات والألعاب، حيث تشتمل المدينة على 42 لعبة مختلفة وفعاليات متنوعة تناسب جميع الأعمار.

وتتضمن "ونتر وندرلاند" حلبة مساحتها 1500 متر مربع تقام فيها ألعاب الأكشن والإثارة في شوارع وساحات حربية، يمكن للمشارك أن يجرب فيها قدراته على القنص والتصويب والتسديد بالليزر، إضافة إلى ألعاب الواقع الافتراضي والألعاب الإلكترونية.

وتشتمل على معرض عجائب العالم، الذي يضم مجسمات ضخمة مشيدة بقطع من الليجو، يستطيع الزائر أن يشارك في بنائها.

وتتكون المدينة من حديقة الثلج، وهي عبارة عن خيمة ثلجية مليئة بالفعاليات وألعاب التزلج، ومقهى ثلجي مزين بمنحوتات ثلجية لفنانين عالميين وغيرها من الفعاليات.