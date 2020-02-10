مُرَادِفات كلمة "غَيْرَة" بفتح الغين

تطالعنا المعاجم اللغويَّة بكثير من مُرادِفات كلمة "غَيْرَة" ومنها: حَمِيَّة، وأَنَفَة، وإباء، وعِزَّة، ونَخْوَة، وتَرَفُّع، وشَمَم، يقال: عند الزوجين غَيْرَة. فالزوج عنده غَيْرَة على زوجته، والزوجة كذلك لديها غَيْرَة على زوجها، والصواب فتح الغين من كلمة "غَيْرة" وكسرها خطأ شائع.

وكثرة تلك المفردات تؤكِّد سَعَة اللغة العربية، وتعدّد اللهجات فيها. والترادف بينها أمر نسبي، وللتركيب والسياق أثر كبير في إيضاح الفروق الدلالية بينها.