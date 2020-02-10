«بريكست» .. قضايا الفترة الانتقالية كثيرة ومعقدة

بوريس جونسون مهووس بالاستقلال الذاتي. رئيس الوزراء البريطاني يسيطر عليه اعتقاد بأن بلاده ليس لها الحق السيادي فقط في إطلاق النار على كلتا قدميها، بل من واجبها فعل ذلك إذا كان البديل هو السماح لمؤسسات الاتحاد الأوروبي بأن يكون لها أي دور في شؤونها. فهو يصر على أن "بريكست" يعني الاستقلال الذاتي. إذا استمر في هذا، فمن المحتمل أن تعاني المملكة المتحدة في بداية العام المقبل انقطاعا تاما في العلاقات التجارية التي أقامتها على مدى 47 عاما.

بالأمس قدمت الحكومة البريطانية مطالبها الخاصة بالمفاوضات. لكنها، لسوء الحظ، غير واقعية في ثلاثة جوانب: الأول هو الأمل في أن يكون أي اتفاق بين "طرفين متساويين في السيادة". الثاني هو الاعتقاد بأن الاتحاد الأوروبي سيوافق على اتفاقية تجارية على غرار الاتفاقية القائمة مع كندا. والثالث أن العلاقة الأسترالية مع الاتحاد الأوروبي، التي تحكمها قواعد منظمة التجارة العالمية، هي بديل معقول.

من ناحية القانون الدولي، المملكة المتحدة تتمتع بالسيادة. لكن السيادة ليست هي نفسها القوة. يضم الاتحاد الأوروبي 446 مليون شخص، مقابل 66 مليونا في المملكة المتحدة. وحجم اقتصاده يبلغ تقريبا ستة أضعاف اقتصاد المملكة المتحدة. الاتحاد الأوروبي أيضا أقل اعتمادا على التجارة مع المملكة المتحدة مما هو صحيح بالعكس. لنكن واضحين: هذه ليست علاقة بين كيانين متساويين.

الصعوبة التي تواجهها المملكة المتحدة في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي هي أنها بلد أصغر من أن يكون مساويا للاتحاد الأوروبي، وأكبر من أن يتم تجاهله. فهي شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بأهمية الولايات المتحدة نفسها. ذلك لأن المسافة ضرورية في تحديد التدفقات التجارية الثنائية. ونظرا لأن المملكة المتحدة شريك تجاري مهم للاتحاد الأوروبي أكثر بكثير من كندا، فإن الاتحاد أكثر حذرا من قدرة بريطانيا على تعطيل اقتصاده. في الوقت نفسه، بالنسبة لأستراليا، التجارة مع الاتحاد الأوروبي تكاد لا تذكر. لكن الاتحاد الأوروبي هو أهم شريك تجاري للمملكة المتحدة. على المملكة المتحدة ألا تقبل أن تكون العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي مثل علاقتها مع أستراليا.

تفويض الاتحاد الأوروبي الشامل على نحو مميز فيما يتعلق بالمحادثات يوضح كيف يرى المفاوضات. أولا، ترى بروكسل "الشراكة الجديدة" على أنها "صفقة واحدة" تشمل "الترتيبات العامة" بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحوكمة، و"الترتيبات الاقتصادية بما في ذلك الضمانات التجارية وتكافؤ الفرص" (وهو ما أركز عليه)، والترتيبات الأمنية بما في ذلك إنفاذ القانون والتعاون القضائي والسياسة الخارجية والأمن والدفاع.

ثانيا، القضايا كثيرة ومعقدة. وهي تشمل حماية البيانات، والمشاركة في البرامج النووية للاتحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية "يوراتوم"، والتجارة في السلع والخدمات، والملكية الفكرية، والمشتريات العامة، وتنقل الأشخاص، والطيران، والنقل البري، والطاقة، ومصائد الأسماك، والتعاون القضائي، والتعاون في السياسة الخارجية، والأمن الإلكتروني. يصعب تصديق أن كل هذا يمكن الاتفاق بشأنه والتصديق عليه في غضون عام. فكرة أن المملكة المتحدة يجب أن تتخلى عن الأمر إذا لم يتم الاتفاق على كل ذلك خلال هذا الوقت القصير، تبدو فكرة مجنونة.

أخيرا، يقول الاتحاد الأوروبي "بالنظر إلى (...) قرب المملكة المتحدة الجغرافي وترابطها الاقتصادي، يجب أن تضمن الشراكة المزمع إقامتها المنافسة المفتوحة والعادلة (...) ولتحقيق ذلك، يجب أن يلتزم الاتفاق المتوخى بالمعايير العالية المشتركة في مجالات المساعدات الحكومية، والمنافسة، والمؤسسات المملوكة للدولة، والمعايير الاجتماعية والعمالية، والمعايير البيئية، وتغير المناخ، والمسائل الضريبية ذات الصلة". ما يقوله الاتحاد الأوروبي هنا هو أن استقلاليتك تتوقف حيثما تكون عقبة لنا. إذا أصرت المملكة المتحدة على ذلك، فمن المحتمل ألا يتم الاتفاق على الصفقة التي تسعى إليها.

هناك ثلاثة ردود ممكنة على الاستنتاج المنطقي الذي يرجح عدم التوصل إلى اتفاق.

الأول هو أن الاتحاد الأوروبي سيستسلم. هذا أمر مستبعد تماما. لكي يتراجع الاتحاد الأوروبي عن مسألة "تكافؤ الفرص"، مثلا، يتطلب منه ذلك أن يثق بأن المملكة المتحدة لن تمارس المنافسة من خلال تقويض معايير الاتحاد الأوروبي. لكن ما الأمر الآخر - الذي سيطلبه الاتحاد الأوروبي – مقابل كل هذه الحرية؟

الرد الثاني هو أنه لا يهم المملكة المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. بل يهمها. حتى لو فشل التوصل إلى اتفاق "فقط" في الجوانب التجارية للمفاوضات، مع الاتفاق على أجزاء أخرى، وهو أمر غير مرجح، فإن التكاليف التي ستتحملها المملكة المتحدة من التعطل المفاجئ من المحتمل أن تكون ضخمة. في عام 2018، خلص تحليل الحكومة نفسها إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة ربما ينخفض في النهاية بنسبة تراوح بين 6 و9 في المائة على المدى الطويل، وفق احتمال "عدم التوصل إلى اتفاق".

هذا أسوأ بكثير من النتيجة السيئة بالفعل لاتفاقية التجارة الحرة في السلع. علاوة على ذلك، التحول المفاجئ عن الترتيبات الحالية سيسبب صدمة. لن تزدهر المملكة المتحدة، كما يزعم جونسون، "ازدهارا قويا". الحكومات المسؤولة لا تسبب مثل هذه الصدمات لاقتصاداتها.

الرد الأخير هو أن جونسون سيتراجع في النهاية عن خطوطه الحمراء. هذا ما فعله في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بشأن قضية الحدود الإيرلندية، عندما قبل التقسيم الاقتصادي لبلاده، وهو أمر كان سلفه يرفضه تماما، مع إنكاره طوال الوقت أنه فعل أي شيء من هذا القبيل. ربما يستطيع رئيس الوزراء أن يجد وصفا للاستسلام المهين الذي يتنكر في هيئة انتصارات عظيمة. بالتأكيد لا أستبعد هذا الأمر عليه.

مع ذلك، لا يزال هناك ما يدعو للتفاؤل. بحسب ما تبدو عليه الأمور، هناك خلاف أساسي حول نطاق الاتفاقيات المزمع إبرامها، وحول حوكمة الصفقة الجديدة، وحول البيانات، والأسماك، و"تكافؤ الفرص" التي ربما هي الأكثر إثارة للحيرة. باختصار، هناك كثير من الخلافات حول طبيعة العلاقة المرتقبة وقليل جدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق. والنتيجة المحتملة هي عدم التوصل إلى اتفاق. إذا كانت كذلك، فكلما زاد الاضطراب الناجم عن ذلك، زاد احتمال أن تحاول حكومة جونسون لوم الاتحاد الأوروبي. بل قد تسعى إلى الانتقام، ربما عن طريق محاولة التحالف مع الولايات المتحدة ضد الاتحاد الأوروبي.

قبل كل شيء، تذكر هذا: اتفاقية التجارة الحرة المحدودة ستكون أفضل من عدم التوصل إلى اتفاق، لكنها تبقى موجعة.