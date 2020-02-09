الاتحاد الآسيوي : الهلال أفضل نادي في آسيا في السنوات العشر الأخيرة

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد حصول نادي الهلال السعودي على المركز الأول في استفتاء أفضل نادي بالعقد الأخير، وفق آراء الجماهير والمصوتين.

وحصل الهلال على أصوات بنسبة وصلت إلى 87 في المئة، بينما جاء قوانجتشو إيفرجراند الصيني ثانياً بنسبة 10 بالمئة، وبعده الثلاثي جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، والسد القطري.

وكان الهلال توج بلقب البطولة بمسماها الجديد لعام 2019 وحصل على الوصافة مرتين عامي 2014 و2017 .

ويعد نادي الهلال من أبرز أندية قارة آسيا، من خلال نجاحه في الفوز بسبعة ألقاب على المستوى القاري، وقد كان خلال العقد الماضي من أبرز الأندية التي واصلت المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا، قبل أن ينجح في تحقيق مراده العام الماضي .

وشارك الهلال في جميع نسخ دوري أبطال آسيا عام 2019، وخرج من الدور الأول مرة واحدة فقط، ونال الوصافة مرتين عامي 2014 و2017.

وبعد الخسارة في النهائي مرتين، أثمرت مثابرة الهلال عن الفوز باللقب القاري عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني بواقع 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي السنوات العشر الأخيرة كان الهلال الفريق الوحيد الذي بلغ نهائي دوري أبطال آسيا ثلاث مرات، كما بلغ الدور قبل النهائي مرتين .

وكانت بداية ظهور غوانغزهو ايفرغراند الصيني على المستوى القاري عام 2012 عندما بلغ الدور ربع النهائي، قبل أن يصبح عام 2013 أول فريق صيني يتوج باللقب القاري منذ عام 1990 عندما فاز لياونينغ باللقب.

وفي نهائي عام 2013، نجح غوانغزهو بقيادة المدرب الإيطالي مارتشيللو ليبي والمهاجم اليكسون، في تحقيق الفوز على سيؤول الكوري الجنوبي بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه، ليعلن بروزه على المستوى الآسيوي.

وبعد عامين، وتحت قيادة المدرب لويز فيليبي سكولاري، وبوجود المهاجم باولينيو في صفوف الفريق، ومواصلة اليكسون التألق، تغلب غوانغزهو على الأهلي الإماراتي ليحصد اللقب القاري الثاني في تاريخه.

وكان الإنجاز الأبرز للفريق الصيني بعد ذلك بلوغ الدور قبل النهائي عام 2019، لكنه يفتخر بأنه الفريق الوحيد الذي توج باللقب القاري مرتين خلال العقد الماضي .

وبعد أن توج أوراوا ريد دايموندز الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2007، عانى من تراجع نتائجه في البطولة القارية، وخرج من دور المجموعات عامي 2013 و2015 ، ولكن الفريق نجح في بلوغ دور الـ16 عام 2016، في إشارة إلى بداية عودته للمنافسة بقوة، وتأكيد أنه أحد أبرز أندية القارة، خاصة عندما يلعبه على ملعبه في ستاد سايتاما.

وبالفعل شهد عام 2017 نجاح أوراوا في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وذلك بفضل هدف رفائيل سيلفا في مباراة الإياب أمام الهلال.

ثم عام 2019 نجح أوراوا ريد من جديد في بلوغ المباراة النهائية، ومن جديد في مواجهة الهلال، ولكن هذه المرة نجح الفريق السعودي في تحقيق الفوز بواقع 3-0 في مجموع المباراتين.

ويعد تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي احد من أبرز أندية القارة، وسبق له التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2006 ، وكان الفريق الكوري قريباً من تحقيق اللقب القاري الثاني عام 2011، ولكنه خسر بفارق ركلات الترجيح أمام السد القطري ،وتواصل تألق الفريق القادم من جيونجو، حيث تأهل إلى الأدوار الإقصائية ثلاث مرات على التوالي بين عامي 2013 و2015.

وفي عام 2016، نجح تشونبوك موتورز في الظهور من جديد في نهائي البطولة بعدما تجاوز شنغهاي اس آي بي جي الصيني وسيؤول الكوري.

وفي النهائي لعب تشونبوك موتورز مع العين الإماراتي، حيث حقق الفوز ذهاباً بنتيجة 2-1 في جيونجو، قبل أن يتعادل إياباً 1-1 في العين، ويضمن الفوز باللقب الثاني في تاريخه.