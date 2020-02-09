"تداول" و "إيداع" تنشران تعديل القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف ولائحة إقراض الأوراق المالية

أعلنت كلا من "تداول" و "إيداع" عن نشر مسودة القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف ومسودة لائحة إقراض الأوراق المالية لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين :

1. مسودة القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف المعدلة. (أضغط هنا).

2. مسودة لائحة إقراض الأوراق المالية المعدلة. (أضغط هنا).

ويأتي مشروع تعديل القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف ولائحة إقراض الأوراق المالية لتطوير البيئة التنظيمية بما يتماشى مع أبرز الممارسات الدولية وذلك لتوفير مناخ محفز ومنافس وذو موثوقية عالية بما يحقق رؤى السوق ومركز الإيداع وأهدافهما وتوجهاتهما. عليه يسعدنا استقبال مرئياتكم في موعد أقصاه يوم الأحد 23/02/2020 على (البريد الالكتروني).