"صناعة الورق" ترفع دعوى تطلب فيها بطلان بيع إحدى شركاتها التابعة في المغرب

أوضحت الشركة السعودية لصناعة الورق أنها تلقت العديد من الإستفسارات من مساهمي الشركة بخصوص بيع الشركة لإحدى شركاتها التابعة في المغرب وهي الشركة المغربية لتحويل الورق والمملوكة من قبل الشركة السعودية للاستثمار والتطوير الصناعي التي تملكها الشركة السعودية لصناعة الورق.

وأوضحت الشركة أنها قامت بتوقيع وعد بالبيع في يناير من 2019 ببيع الشركة إلا أنه لم يتم تسليم الشركة المبلغ المتفق عليه لعملية البيع في ظل نقل ملكية الشركة وعليه قامت الشركة بالحجز التحفظي على المصنع وتم رفع دعوى تتمثل بطلب بطلان البيع ووقف الإجراءات ولا زال الإجراء قيد المتابعة. وتود الشركة أن توضح لمساهميها الكرام بأن مبلغ البيع لا يتجاوز 10% من صافي أصول الشركة ككل اثناء إبرام التعاقد. وبهذا يؤكد مجلس إدارة الشركة أنه لن يتوانى في الحفاظ على الشركة وحقوق مساهميها، وستعلن الشركة عن أي تطورات قانونية لاحقة بهذا الخصوص.