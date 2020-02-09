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أخبار الشركات- محلية

"أنعام" : مجلس الإدارة يوصي بطرح أسهم حقوق أولوية للحصول على 90 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلن مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن توصيته بزيادة راس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية للحصول على مبلغ اجمالي قدره 90 مليون ريال بهدف تمويل وتنفيذ خطط ومشاريع الشركة المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.

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