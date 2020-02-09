 عاصفة شتوية تسبب تعطيل الرحلات في مختلف أنحاء شمال أوروبا

ألغيت رحلات طيران وتوقفت خدمات القطارات اليوم الأحد، مع بدء عاصفة شتوية قوية في شق طريقها عبر شمال أوروبا .

وفي بريطانيا، تم إلغاء عشرات الرحلات وقلصت شركات السكك الحديدية من جداولها الزمنية، توقعا لسقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، طبقا لما ذكرته وكالة "برس اسوسييشن" للأنباء.

وفي اسكتلندا، أصيب ثلاثة أشخاص، إثر انهيار سقف حانة بسبب العاصفة، طبقا لما ذكرته الوكالة . ومن المتوقع أن تكون العاصفة "سيارا" أقوى عاصفة تضرب البلاد منذ عام 2013 ، مع زوابع تصل قوتها إلى 130 كيلومترا في الساعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من غرق المباني والطرق، بالإضافة إلى مخاطر من الأنقاض المتطايرة، والأمواج القوية في المناطق الساحلية. وتم إلغاء العديد من خدمات العبارات.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية أن العاصفة، التي يُطلق عليها اسم /سابين/ هناك- ستصل إلى الأجزاء الشمالية والوسطى من البلاد خلال اليوم الأحد وجنوب ألمانيا صباح غد الاثنين.

وذكرت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) صباح اليوم الأحد أن بعض المناطق الساحلية ومناطق أخرى، المتوقع أن تتضرر بشدة بسبب العاصفة لن يعد من السهل الوصول إليها من خلال قطارات المسافات الطويلة من منتصف النهار فصاعدا.

وأضافت أنها أجرت استعدادات مكثفة للعاصفة.من بين أشياء أخرى، هناك فرق عمل متنقلة لديها مناشير على أهبة الاستعداد لإزالة الأشجار المتساقطة، من على القضبان والخطوط الهوائية.

وتتوقع مطارات في فرانكفورت وهامبورج وبرلين وكولونيا أن تضر العاصفة ببعض من عملياتها.

وأعلن مطار "كولونيا بون" على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه يتوقع إلغاء الرحلات بدءا من بعد الظهر.

وذكر معهد الأرصاد الجوية الملكي أنه من المتوقع أن تؤثر العاصفةعلى بلجيكا بأكملها لمدة حوالي 24 ساعة، بدءا من الساعة العاشرة صباحا (0900 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد.

وتم إلغاء حوالي 60 رحلة جوية اليوم الأحد في مطار بروكسل، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا).