الدولار ملك مصارعة الديوك في فنزويلا .. وليس السياسة

في حلبات مصارعة الديوك في فنزويلا لا وجود للسياسة بل تركيز على الرهانات التي باتت تتم بالدولار بين أفراد من كل الانتماءات السياسية والطبقات الاجتماعية. يقول أنخيل سالامانكا مدير أحد النوادي التي تنظم مصارعات الديوك في حي ديل سيلانكيو في كراكاس إن "الجميع يأتي إلى هنا الفقراء والأغنياء، والأشخاص المسيسون وغير المسيسين". وتنظم هذه المباريات رغم الانتقادات اللاذعة التي يطلقها المدافعون عن حقوق الحيوانات الذين يعتبرون أن مصارعة الديكة أفعال همجية حظرتها الكثير من البلدان الغربية. فقد أثارت هذه الممارسات الكثير من الجدل في جزيرة بورتوريكو الخاضعة للسيادة الأمريكية خصوصا بعدما أصدرت السلطات المحلية في ديسمبر الماضي قانونا يجيز صراع الديوك بمخالفة مباشرة للقانون الفدرالي الأميركي الذي يحظرها.

في فنزويلا يستمر محبو مصارعة الديوك بتنظيم المباريات بحرّية مطلقة، باعتبارها "ثقافة" مكتسبة من مرحلة الاستعمار الأوروبي. ويشير أحد الهواة إلى "ان النافذين في البلاد يراهنون على هذه المباريات". تمتلئ مدرّجات حلبة ديل سيلانكيو بالجمهور الذي أتى لمتابعة هذه المباريات والمراهنة عليها مع تناول المشروبات. وفي مشهد ما كان ليصدق قبل سنة، يسدد ثمن المشروبات بالدولار وكذلك تقام الرهانات بالعملة الأمريكية في بلد يعاني شحّاً في العملات الأجنبية وتعصف به أزمة مالية حادة منذ سنوات. ويراهن الجمهور على 10 أو 20 وصولا إلى 50 دولارا. ففي هذه الحلبات، الدولار هو الملك، كما الحال في مستويات عدة من الاقتصاد الفنزويلي الذي انهكته أزمة مستمرة منذ 7 سنوات.

وخسر سعر صرف البوليفار الفنزويلي 98.6% من قيمته في 2019 ولم تعد غالبية المواطنين تتعامل به بل تتجه نحو الدولار بشكل متزايد، بموافقة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. تقول شركة "إيكواناليتيكا" إن 70% من المعاملات في فنزويلا ستتم بالدولار في 2020 مقارنة بـ 50 % خلال العام الماضي. ويضيف أنخيل سالامانكا أن الدولار يكتسب طابعا عمليا في الرهانات على مصارعة الديوك، خصوصا أن الأوراق النقدية للعملة الفنزويلية باتت نادرة للغاية ورفض العديد فكرة شراء التذاكر عبر التحويلات المصرفية مادفع إلى اللجوء نحو العملة الأميركية بطريقة منهجية. في هذه الحلبات يتم تداول الكثير من الأموال. في الواقع، تراوح قيمة الجائزة الكبرى التي تمنح لصاحب الديك الفائز بين 5 آلاف و 30 ألف دولار. وهو ما يعد ثروة في بلد يبلغ الحدّ الأدنى للأجور فيه نحو 6 دولارات في الشهر.

يتم وزن الديوك وفحصها قبل بدء المباراة وما أن تدخل تبدأ الديكة بالقتال وسط هتافات الجمهور "في مشهد شبيه بحلبات الملاكمة" وفقا لأحد الحاضرين مع وجود استثناء واحد وهو عدم استسلام أي من الخصمين. يسارع مدرّب الديك الفائز بتقبيله فيما يهمس آخر في أذن ديك آخر قبل المبارزة "لجلب الحظ". تسود قواعد ضمنية في حلبات الصراع أبرزها ترك الآراء السياسية في الخارج. فهنا لا يوصف الرئيس نيكولاس مادورو بأنه "ديكتاتور" كما يفعل معارضوه في الخارج وكذلك لا يتم النظر إلى زعيم المعارضة خوان غوايدو المعترف به من قبل 50 بلدا كرئيس بالوكالة على أنه "دمية أمريكا". يتألف الجمهور خصوصا من عمال وموظفي ضرائب وعسكريين أيضا. ويقول أفيليو سوبيرو صاحب أحد حلبات المصارعة في حي لا كوتا 905 في كراكاس الذي يتصدّر عناوين الصحف بسبب جرائم القتل وإطلاق النار التي تحصل فيه "لا نتحدّث أبداً في السياسة بل ننسى كلّ شيء".