"سلامة" : أحد كبار المساهمين يطلب عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة

أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني تلقيها خطابا يوم الخميس 6 فبراير خطابا من أحد كبار المساهمين والذي يملك أكثر من ٥ % من أسهم الشركة لطلب عقد جمعية عامة عادية لعزل جميع أعضاء من مجلس الإدارة الحاليين.

وأكدت الشركة أنها تقوم حاليا بإستكمال جميع الإجراءات اللازمة لطلب عقد جمعية عامة عادية لإنتخاب المرشحين لعضوية مجلس الإدارة خلفا لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين في حال تم التصويت بالموافقة على عزلهم بالجمعية العامة عليه فإن الشركة سوف تعلن لاحقا عن موعد إنعقاد الجمعية العامه وتوجيه الدعوة للعموم.