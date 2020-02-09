"الراجحي ريت" : توزيع 34 مليون ريال أرباح على مالكي الوحدات للنصف الثاني من 2019

أعلنت شركة الراجحي المالية عن توزيع 33.9 مليون ريال أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت للفترة من 1 يوليو 2019 الى 31 ديسمبر 2019 حيث ستكون التوزيعات النقدية على أساس 161,856,857 وحدة قائمة وقيمة الربح الموزع يبلغ 0.21 ريال لكل وحدة ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.1% ونسبة التوزيع تبلغ 2.11% من صافي قيمة الأصول.