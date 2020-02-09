أعلنت شركة الراجحي المالية عن توزيع 33.9 مليون ريال أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت للفترة من 1 يوليو 2019 الى 31 ديسمبر 2019 حيث ستكون التوزيعات النقدية على أساس 161,856,857 وحدة قائمة وقيمة الربح الموزع يبلغ 0.21 ريال لكل وحدة ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.1% ونسبة التوزيع تبلغ 2.11% من صافي قيمة الأصول.
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- "الراجحي ريت" : توزيع 34 مليون ريال أرباح على مالكي الوحدات للنصف الثاني من 2019
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