"بدجت السعودية" توصي بتوزيع 106 ملايين ريال على المساهمين عن النصف الثاني من 2019

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) اليوم عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام 2019 م كالتلي:
1 - تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-06-12 الموافق 2020-02-06.
2 - اجمالي المبلغ الموزع 106,750,002 ريال سعودي.
3 - عدد الأسهم المستحقة للأرباح 71,166,668 سهم.
4 - حصة السهم من التوزيع 1.50 ( ريال للسهم ).
5 - نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 15.
علما بأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ، وسيتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
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