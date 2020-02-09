"امنكو" تحصل على تمويل بقيمة 79 مليون ريال من "الإمارات دبي الوطني"

أعلنت شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية اليوم عن حصول الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة " امنكو" التابعه لها على تسهيلات ائتمانية من بنك الامارات دبي الوطني بقيمة بلغت 79 مليون ريال سعودي، غير أن إستخدام هذه التسهيلات سيعتمد على المسحوبات الفعلية منها وفقاً للاحتياجات المالية للشركة.

وتبلغ مدة التمويل 7 سنوات بضمان سند لامر بمبلغ 79مليون ريال مقدم من قبل شركة امنكو، وضمان شركة مقدم من قبل شركة باتك، وضمان شركة مقدم من قبل شركة حلول المدن الذكية.

يذكر أن الهدف من التمويل تنفيذ مشروع المواقف الذكية بالمنطقة الشرقية التابع لشركة حلول المدن الذكية ( شركة الموقف السريع سابقا).

علما بان الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة " امنكو" (المملوكة لشركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية بنسبة 94.88%) تمتلك في شركة حلول المدن الذكية بشكل مباشر وغير مباشر ما نسبته 40.6% من اجمالي حصص رأسمال شركة حلول المدن الذكية ( شركة الموقف السريع سابقا)

والجدير بالذكر بان مشروع المواقف الذكية بالمنطقة الشرقية يعتبر باكورة اعمال شركة حلول المدن الذكية ( شركة الموقف السريع سابقا) وعددها نحو 20 ألف موقف ذكي وتعتبر هي الأضخم في المملكة على مستوى الخدمات والحلول الخاصة بالمواقف العامة وبما يخدم قائد المركبة في مدن المنطقة، وتجاوبًا مع مبادرات برنامج التحول الوطني2020، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين نوعية الحياة وزيادة تطبيقات المدن الذكية والاستفادة من البيانات الضخمة وانترنت الأشياء في تقديم أفضل الخدمات والحلول التقنية المتقدمة.