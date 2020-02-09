"المعذر ريت" ينهي رهن عقارين في الرياض للحصول على تسهيلات من "الراجحي"

أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية مدير صندوق المعذر ريت اليوم عن اتمام عملية رهن صك ملكية عقارين مكتبيين في مدينة الرياض والمسميان بعقار الصحافة الاول و عقار الصحافة الثاني لصالح شركة الراجحي المصرفية للاستثمار "المصرف" في يوم الخميس بتاريخ 12/06/1441هـ الموافق 06/02/2020م وذلك ضماناً للتسهيلات الإئتمانية التي سيقدمها المصرف لصالح الصندوق.

علما بأنه لا يوجد أثر مالي للصفقة حيث لم يتم سحب أي جزء من هذه التسهيلات إلى الآن.

كما اكدت الشركة بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة.