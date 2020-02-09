على غرار فيلم "تقرير يوروبا" .. عالمة: المشتري موطن لكائنات ذكية

قالت عالمة بريطانية إن البحار المتجمدة على القمر "يوروبا"، التابع لكوكب المشتري، موطن لحياة غريبة، خاصة لكائنات ذكية شبيهة بالأخطبوط.

وعلى الرغم من أن فكرة المخلوقات الشبيهة بالأخطبوط، التي تعيش على القمر "يوروبا" ، قد تبدو خيالية بالنسبة للبعض، إلا أنها كانت الحبكة في فيلم الخيال العلمي "تقرير يوروبا"، الذي أنتج في عام 2013.

وبحسب مونيكا جرادي أستاذة علوم الكواكب والفضاء في جامعة ليفربول هوب، فإن البحار الجليدية الواقعة تحت سطح القمر "يوروبا" تعد موقعا مثاليا للعثور على كائنات تتمتع بذكاء.

وتعتقد جرادي أيضا أن الكهوف والمغارات العميقة على سطح المريخ قد تحتوي أيضا على أشكال للحياة، حيث توفر هذه المناطق ملاذا من الإشعاع الشمسي الكثيف.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جرادي قولها: "عندما يتعلق الأمر باحتمالات الحياة خارج الأرض، فمن شبه اليقين أن هناك حياة تحت الجليد في القمر يوروبا"، مضيفة "وفي مكان آخر، إذا كانت هناك حياة على سطح المريخ، فستكون تحت سطح الكوكب".

وأضافت أستاذة علوم الكواكب والفضاء البريطانية: "هناك أنت محمي من الإشعاع الشمسي. وهذا يعني أن هناك احتمالا للجليد المتبقي في مسام الصخور، التي يمكن أن تكون مصدرا للمياه. فإذا كان هناك شيء ما على سطح المريخ، فمن المحتمل أن يكون صغيرا جدا، كالبكتيريا".

وتابعت جرادي "لكنني أعتقد أن لدينا فرصة أفضل للحصول على أشكال أعلى قليلا من الحياة في "يوروبا"، وربما تشبه ذكاء الأخطبوط".

وفي فيلم المغامرات، يشرع ستة رواد فضاء في مهمة ممولة من القطاع الخاص إلى قمر "يوروبا" التابع لكوكب المشتري لإيجاد مصادر محتملة للحياة، ويعثر الرواد على مخلوقات تشبه الأخطبوط تعيش تحت السطح، وهو ما اقترحته جرادي بالضبط.