اختراق حسابي "فيسبوك" و"ماسنجر" على "تويتر"

أكدت شركة تويتر، تعرض الحسابين الرسميين لموقع فيسبوك العملاق للتواصل الاجتماعي وتطبيق ماسنجر التابع له للاختراق.

وقال متحدث باسم "تويتر" في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الحسابين تعرضا للاختراق من خلال منصة ثالثة.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم "تويتر" قوله "فور علمنا بهذه المسألة أغلقنا الحسابين المخترقين ونعمل عن كثب مع شركائنا في فيسبوك لاستعادتهما".

وكان حساب جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر قد تعرض للاختراق في أغسطس الماضي ما سمح لشخص غير مخول بإرسال تغريدات عامة من بينها إهانات عنصرية وكلمات بذيئة لمتابعيه البالغ عددهم أربعة ملايين شخص قبل تأمين "تويتر" الحساب.

وكان موقع "تويتر"، قد تعرض لعطل مفاجئ أمس لاحظه عدد كبير من مستخدميه في السعودية والولايات المتحدة وشمال إفريقيا، وأنحاء كثيرة من أوروبا.

وتمثلت أبرز الشكاوى بشأن عطله في عدم القدرة على إرسال التغريدات أو إعادة "الرتويت".

وتسعى شركة "تويتر" إلى إطلاق منصة جديدة سيتم تصميمها خصيصا للمحتوى الإعلاني، وذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2020.

وفي هذا الصدد، أفاد جاك دورسي المدير التنفيذي لـ "تويتر"، أن استحداث خادم خاص بالإعلانات يستهدف بالأساس تحسين النتائج المالية، ومن ثم تعظيم الأرباح الإجمالية خلال العام الجاري.