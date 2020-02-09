إجراءات تقلص خطر الإصابة بالسرطان

كشف طبيب روسي عن إجراءات يمكن اتخاذها لتقليص خطر الإصابة بمرض السرطان.

وقال الطبيب الروسي الشهير، ألكسندر دوروفييف، نائب رئيس مستشفى الأورام في مقاطعة سفيردلوفسك لشؤون الجراحة، في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، إن أول إجراء احترازي يجب على الشخص اتخاذه لتقليص هذا الخطر هو إجراء فحوص طبية دورية.

وأوضح أن البرامج الطبية الحديثة تتيح الكشف عن مشكلات طبية قد تكون مؤشرا على إصابة الشخص في المستقبل بمرض السرطان، بما في ذلك الأورام الحليمية والغدية والسلائل.

وأشار إلى أن كثيرا من الأشخاص لا يزورون الطبيب إلا بعد ظهور أعراض واضحة لإصابتهم، عندما يدخل المرض مرحلة متقدمة ويحتاج إلى علاج طويل الأمد دون أي ضمانات لنجاحه.

ونصح الطبيب بإجراء التصوير المقطعي والشعاعي للرئتين سنويا، ولا سيما بعد أن يبلغوا 40 عاما، كما نصح الرجال فوق هذا السن بزيارة طبيب المسالك البولية سنويا، والنساء بإجراء فحوص بالموجات فوق الصوتية للغدد الثديية مرتين سنويا، علاوة على تصوير الثدي الشعاعي كل عامين.