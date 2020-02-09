في حفل احتضنته الجبال .. الموسيقار العالمي ياني يجدد موعده مع زوار العلا بمقطوعات فريدة

ضمن عروض العلا الفنية، التي تمزج الموسيقى بروعة المكان وتاريخه القديم، أطل الموسيقار اليوناني العالمي "ياني" على جمهوره من عشاق الفن للعام الثاني على التوالي، ليبهر الزوار بمقطوعات كلاسيكية تضفي طابعا خاصا على الفعاليات.

ويظهر ياني على مسرح "مرايا"، الذي احتضنته الجبال، بينما أضفت المرايا الموجودة جوا ساحرا على مدار ساعتين قدمت خلالهما مجموعة من الأعمال، التي نالت إعجاب الحاضرين، الذين قدموا من مختلف أنحاء العالم.

وكان ياني قد شارك العام الماضي في النسخة الافتتاحية من مهرجان "شتاء طنطورة"، ليعود هذا العام، ويحيي حفلا ضخما على مسرح مرايا، بيعت تذاكره، البالغ عددها 500 تذكرة، بالكامل.

يذكر أن مسرح مرايا دخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، كأكبر مبنى صنع من المرايا، كونها تغطي جدرانه الخارجية كافة.

وبدأ محبو ياني في التوافد على المسرح منذ السادسة مساء، على الرغم من أن العشاء المخصص لهم لم يكن ليبدأ قبل الثامنة، فيما ظهر ياني في الساعة التاسعة.

وقالت سائحة بريطانية، جاءت خصيصا إلى العلا لحضور الحفل، لموقع "سكاي نيوز عربية": "أتابع ياني منذ أعوام، وأملك كل الشرائط والأقراص المدمجة لأعماله، ومنذ أن عرفت أنه سيكون في العلا طلبت من زوجي إحضاري، وها نحن هنا".

كما يقول أحد الزائرين السعوديين، الذين حضروا من المدينة المنورة لمشاهدة الحفل، أنه لا يفوت أي حفل موسيقي في العلا، مؤكدا أنه لم تكن الحفلات الموسيقية متاحة في السابق، ولأنني من عشاق الموسيقى أحرص على الوجود في جميع الحفلات، التي تقام في العلا، وغيرها من المدن السعودية".

من جانبه، عبر ياني عن سعادته بالمشاركة في مهرجان شتاء طنطورة، حيث قال: "لقد سحرتني العلا بكل تفاصيلها، فهي مكان فريد للإلهام والإبداع، كما أنها تتميز بطبيعة مذهلة وتاريخ يمكن قراءة تفاصيله على سفوح الجبال. وللمرة الثانية أشكر الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تنظيم هذا المهرجان الفريد في هذا المكان المميز". كما أعرب الموسيقار اليوناني عن سعادته بالوجود في العلا، من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، إذ قال في مقطع فيديو على صفحته بتطبيق إنستجرام، ظهر فيه في الصحراء: "يا لها من طريقة للاستيقاظ صباحا! في قلب الصحراء سعيد جدا بعودتي، وأشعر أنني في بيتي الثاني".

وأعرب ياني عن دهشته من التغيرات، التي طرأت على مدينة العلا، وقال: "لا أستطيع أن أصدق حجم التطور والتغييرات، التي حدثت في العلا خلال عام واحد. هذا مكان مهم جدا بالنسبة لي، إنه مكان لشفاء الروح".

وفي منشور آخر، أشار ياني إلى إعجابه بمسرح مرايا، قائلا: "خيالك سيتحرر عندما تشهد روعة المناظر التي تخلقها مرايا (مسرح مرايا)". ولا تزال فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" مستمرة حتى السابع من مارس المقبل، حيث سيستقبل مسرح مرايا مجموعة من الفنانين العالميين، أبرزهم المغني الإسباني إنريكي إجليسياس.

كما ستقدم على المسرح مجموعة متنوعة من الفعاليات التراثية والثقافية والفنية المستوحاة من تراث العلا، الذي يعود إلى آلاف الأعوام.